Ospite di Verissimo, Giuseppe Garibaldi è tornato a parlare del malore che ha avuto al GF. Ha spiegato, nei dettagli, cosa ha avuto e ha svelato che dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti.

Verissimo: Garibaldi parla del malore al GF

A distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione al GF, Giuseppe Garibaldi è stato ospite di Verissimo. Ha parlato della sua avventura nel reality più spiato d’Italia, entrando anche nei dettagli del malore che ha avuto davanti alle telecamere. Cosa gli e successo?

Verissimo: le parole di Garibaldi sul malore

Garibaldi ha spiegato:

“I primi giorni di febbraio sono svenuto. C’è stato un accumulo di stress, un collasso. Quando sono uscito, nei tre giorni dopo non stavo bene. Sono tornato e non ero al 100%. Sentivo che non stavo bene fisicamente, poi il mio corpo mi ha fatto capire che era necessaria una pausa”.

Sembra che il malore di Giuseppe sia da ricollegare allo stress, ma nei prossimi mesi dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti.

Garibaldi: nuovi accertamenti in vista

Quando ha avuto il secondo malore al GF, Garibaldi ha trascorso una settimana in hotel. E’ stato solo, non ha guardato tanto la Tv per non avvertire la malinconia e ha pensato a riprendersi. “Oggi sto bene“, ma dovrà sottoporsi ad altre visite. Ha dichiarato: