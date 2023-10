A Verissimo è arrivata una rivelazione particolarmente importante. Vladimir Luxuria è stata ospite di Silvia Toffanin e ad accompagnarla c’era la madre Michela. Nel corso della puntata andata in onda sabato 28 ottobre, l’attivista ha confessato di avere un amico speciale. La reazione della mamma non si è fatta attendere e l’emozione che traspare dalle sue parole è stata tale da aver dichiarato di avere un corredo pronto da diverso tempo.

Verissimo, Vladimir Luxuria fa una confessione in studio: “Ho un amico speciale”

Di questo uomo “misterioso” Vladimir Luxuria non ha fatto né nome né cognome anche se ha dato comunque un indizio alla madre. Quest’ultima, infatti, lo aveva già incontrato in precedenza: “Va avanti da un po’. Una volta te l’ho presentato”, è quanto ha spiegato l’attivista. La madre durante l’intervista ha così chiesto: “Sai da quanto tempo ho un corredo dietro la porta? Posso ordinare i confetti?”.

La madre di Luxuria sarà presto pronta ad accoglierlo

L’amico del quale ha parlato Luxuria è più giovane di lei. Inizialmente tra i due c’era stata una relazione aperta. Con il passare del tempo si è però evoluta diventando via via più stabile. La madre Michela si è detta pronta ad ospitarlo in Puglia e con tono scherzoso ha chiesto: “È bello? Ha i soldi? Quando viene a Foggia gli faccio le orecchiette”.