Nella prossima puntata di Verissimo, l’attrice Laura Torrisi ha rilasciato alcune dichiarazioni relative alla sua lotta contro l’endometriosi.

L’attrice Laura Torrisi ha rilasciato un’intervista a Verissimo, durante la quale si è concentrata sull’imminente uscita del suo libro intitolato Ps Scrivimi sempre. La donna, inoltre, ha parlato della malattia contro la quale ha a lungo lottato.

Verissimo, Laura Torrisi: “Soffro di endometriosi, ho temuto di non poter essere madre”

Nel pomeriggio di sabato 9 ottobre, l’attrice Laura Torrisi una degli ospiti che Silvia Toffanin accoglierà nello studio di Verissimo. In questa circostanza, l’attrice ha deciso di presentare il suo libro Ps Scrivimi sempre, nel quale ha deciso di raccontare il travaglio vissuto dopo aver scoperto di essere malata.

Nel 2009, infatti, Laura Torrisi ha ricevuto una diagnosi di endometriosi e ha temuto di dover rinunciare al suo sogno di diventare madre.

La sua storia, tuttavia, ha avuto un lieto fine e l’attrice è oggi mamma della piccola Martina.

Dopo aver ricevuto la diagnosi, Laura Torrisi ha dovuto sottoporsi a svariate operazioni chirurgiche che si sono susseguite nel corso degli anni. Nel 2021, ha subito un nuovo intervento. Commentando l’assiduità con la quale si è ritrovata improvvisamente a dover entrare e uscire dagli ospedali, la donna ha rivelato di sentirsi estremamente destabilizzata e ha sottolineato come l’endometriosi sia una malattia cronica invalidante non solo per quanto riguarda il fisico ma anche da un punto di vista psicologico.

In relazione alla sua malattia, inoltre, Laura Torrisi ha raccontato di aver dovuto prendere innumerevoli antidolorifici mentre lavorava sul set della fiction L’Onore e il Rispetto.

Verissimo, Laura Torrisi: aiuto psicologico e violenza sulle donne

Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, quindi, Laura Torrisi ha ammesso di aver vissuto momenti molto difficilinella sua vita ma di essere riuscita ad affrontarli e superarli grazie all’arrivo della sua bambina, Martina, nata dall’amore con Leonardo Pieracioni.

Sebbene sia riuscita a non cedere alla depressione, l’attrice ha rivelato di aver chiesto un sostegno psicologico: “Nei momenti più bui ho chiesto un aiuto psicologico perché, per quanto la famiglia e gli amici possano provare a capire, solo chi ha provato un dolore del genere può comprenderlo fino in fondo”.

Infine, Laura Torrisi ha anche rilasciato alcune dichiarazioni relative alla lotta contro la violenza sulle donne, tematica alla quale è particolarmente sensibile, precisando: “Non c’è solo la violenza fatta di botte, ma anche quella psicologica. La mia mia vita è stata costellata da persone di questo tipo. Mi sono anche chiesta cosa si nascondesse dentro di me per attrarre soggetti del genere. […] Ho imparato la lezione. Adesso sto bene anche da sola. Magari arriverà l’uomo giusto, ma se non arriverà non è la fine del mondo”.

Laura Torrisi a Verissimo sabato 9 ottobre: la puntata di domenica 10

La prossima puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, andrà in onda a partire dalla 16:30 di sabato 9 ottobre. La puntata in programma nel pomeriggio di domenica 10 ottobre, invece, è stata cancellata.

Una simile decisione è stata presa da Mediaset in considerazione della partita di Nation League che vedrà coinvolta l’Italia e che verrà trasmessa sulla Rai in concomitanza con le ore riservate al talk show di Silvia Toffanin.