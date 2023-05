Verissimo, Manila Nazzaro si racconta: "Sono single. Oggi sono serena"

Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda domenica 7 maggio c’è stato spazio non solo per le storie d’amore, ma anche d’amicizia. Sono intervenute in qualità di ospiti Manila Nazzaro con le amiche Matilde Brandi, Milena Miconi e Angela Melillo. L’ex gieffina che è stata anche Miss Italia nel 1999 ha parlato del suo vissuto sentimentale che è stato segnato dalla separazione da Lorenzo Amoroso. Anche Matilde Brandi ha fatto una rivelazione importante.

Verissimo, Manila Nazzaro: “Oggi sono single”

Proprio in merito alla situazione sentimentale, Manila Nazzaro ha rivelato di essere single, ma che è comunque molto serena e di non avere rimpianti: “Ho ritrovato una serenità che avevo perso a dimostrazione che la scelta che ho preso è quella giusta per me”. Ha tenuto comunque a precisare che è pronta ad aprire le porte del suo cuore ad un nuovo amore: “Tutto quello che viene volentieri”.

Matilde Brandi pensa al matrimonio con Francesco Tafanelli

Ad un certo punto c’è stato spazio per gli scherzi. Angela Melillo con tono a tratti canzonatorio sui possibili pretendenti di Manila Nazzaro ha dichiarato: “Questi fidanzati, conoscenti, devono passare prima da noi”. Matilde Brandi ha sua volta aggiunto che, come amiche hanno il compito di dare un’opinione sul pretendente che viene loro loro presentato: “Noi le diciamo chi va bene e chi no”.

Quest’ultima ha poi dato un’aggiornamento molto importante. Con Francesco Tafanelli che aveva presentato qualche tempo fa proprio a Verissimo starebbe guardando al matrimonio: “Ne abbiamo parlato il giorno del mio compleanno”, ha dichiarato a tale proposito.