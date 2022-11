Verissimo, Marco Bellavia su Pamela Prati: "Il mio cuore è promesso a lei"

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Marco Bellavia ha parlato a cuore aperto del suo amore per Pamela. Con lui c'è anche il figlio Filippo.

Galeotto fu il Gf Vip potremmo dire…

eh già perché tra Marco Bellavia e la showgirl Pamela Prati sta nascendo l’amore e a raccontarlo è stato lo stesso ex volto di Bim Bum Bam davanti alle telecamere di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Bellavia ha parlato dei sentimenti che prova per la showgirl. Ad accompagnarlo c’era Filippo, il figlio 15enne nato dalla relazione con Elena Travaglia: “Ho sacrificato molto del mio lavoro per stargli vicino”, ha spiegato alla conduttrice.

Marco Bellavia su Pamela Prati: “Ci siamo baciati”

Dalle parole di Marco Bellavia emerge la forza del sentimento che sta pian piano nascendo. Durante la sua riflessione si vedeva quanto l’ex volto della televisione per ragazzi degli anni’80 e ’90 fosse visibilmente emozionato: “Il mio cuore è promesso a una donna che conosciamo tutti, tanti auguri Pamela!”. Ha poi aggiunto: “Ci siamo baciati. È in progress, sono emozionato […] Quando la penso mi batte il cuore”.

Silvia Toffanin non ha mancato l’occasione di lanciare una frecciatina al caso Mark Caltagirone: “È un amore verissimo?”.

Bellavia ha risposto prontamente: “È verissimo, anche se fai quello sguardo”. “Mi piace perché tu hai la dote dell’autoironia, dovresti insegnarla anche a lei”, ha replicato a sua volta la conduttrice.

Una festa di compleanno insieme

Nel frattempo nelle scorse ore Marco Bellavia ha condiviso una foto di Pamela Prati proprio in occasione del suo compleanno. Il sorriso di Pamela Prati racconta molto dei sentimenti che stanno nascendo: “Sorriso splendido per un compleanno indimenticabile.

Buon compleanno Pamy … Insieme… With love…”, ha scritto Bellavia su Twitter con tanto di cuori.