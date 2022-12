Verissimo ripropone l'intervista a Belen Rodriguez: bufera in rete

In vista della chiusura per le feste Natalizie la redazione di Verissimo ha deciso di riproporre un’intervista fatta a Belen Rodriguez al programma tv alcuni mesi fa e la questione ha scatenato un putiferio in rete.

Belen e l’intervista a Verissimo

Come accaduto anche durante altre festività, la produzione di Verissimo ha deciso di rimandare in onda una vecchia intervista (in questo caso fatta a Belen Rodriguez) durante la pausa prevista per le feste di Natale. In molti tra gli utenti sui social hanno frainteso l’annuncio fatto dalla produzione del programma tv e hanno creduto che la showgirl argentina fosse tornata al programma tv e c’è chi ha scritto: “Vi prego basta non ci posso credere”, e ancora: “Alla settecentesima intervista che avrà in più da dire?”, “Sempre lei, non la sopporto più”, “Ma basta, l’avete adottata?!”.

Nel messaggio postato dalla redazione del programma – e frainteso da numerosi utenti – era scritto: “Sabato rivivremo a Verissimo, alle 16.30 su Canale 5, la storia della meravigliosa Belen Rodriguez.

Non mancate!”.

Nella sua ultima ospitata a Verissimo Belen Rodriguez ha parlato della serenità ritrovata accanto alla sua famiglia e in particolare all’ex marito, Stefano De Martino, con cui è tornata a fare coppia fissa circa un anno fa. La showgirl e il ballerino oggi vivono insieme ai piccoli Santiago (il figlio da loro avuto insieme) e Luna Marì (la figlia che Belen ha avuto insieme a Antonino Spinalbese dopo la loro separazione).