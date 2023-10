Il Napoli riparte e vince 3-1 a Verona con il gol di Politano e la doppietta di Kvara. Ai veneti non basta Lazovic. Avvicinamento alla partita macchiato dagli scontri tra tifosi fuori dallo stadio Bentegodi.

Le formazioni ufficiali del match

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Faraoni, Hongla, Serdar, Doig; Ngonge, Folorunsho; Djuric.

Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Allenatore: Rudi Garcia

La partita

Dopo due settimane in cui a prendere la scena è stato purtroppo il tema scommesse, il campionato di Serie A riparte. Il Napoli è chiamato a dare una scossa, con Garcia che si gioca la panchina nei prossimi tre match. Nel primo tempo la squadra partenopea parte forte e vogliosa di ripartire dopo il ko con la Fiorentina. Poco prima della mezz’ora ci pensa Politano a sbloccare la partita, con Kvarataskhelia protagonista del raddoppio prima dell’intervallo. Nel secondo tempo lo spartito non cambia e i campioni d’Italia calano il tris, ancora con Kvara. Il Verona prova a reagire e va in gol con Lazovic, ma non basta per evitare il quarto ko nelle ultime cinque partite.

Gli scontri nel prepartita

Nella zona dello stadio Bentegodi a Verona,questa mattina, sono andati in scena degli scontri fra la Polizia e gli ultrà del Napoli, che hanno usato fumogeni e lanciato alcuni petardi. Le forze dell’ordine sono intervenute per evitare che la tifoseria ospite potesse addentrarsi all’interno del mercato che proprio il sabato si svolge nelle zone adiacenti all’impianto sportivo. Sono stati disposti alcuni fermi e identificate un centinaio di persone. Gli elicotteri vigilano dall’alto lo spostamento di circa tremila tifosi napoletani, scortati.

Il Questore di Verona, Roberto Massucci, ha emesso 36 Daspo e contestuale allontanamento dalla provincia nei confronti di altrettanti tifosi del Napoli, identificati dopo una rissa avvenuta quest’oggi nei pressi dello stadio Bentegodi, a poche ore dalla sfida tra Verona e Napoli.