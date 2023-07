Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di un presunto flirt tra Veronica Gentili e Marco Travaglio. I due sono stati paparazzati mentre si scambiano un bacio e il chiacchiericcio è partito in un lampo. Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha tradito la moglie Isabella?

Veronica Gentili e Marco Travaglio paparazzati

Nella prossima stagione televisiva, Veronica Gentili debutterà come conduttrice de Le Iene al posto di Belen Rodriguez. Non è questo, però, il motivo per cui nelle ultime ore si sta parlando di lei. Il settimanale Diva e Donna l’ha pizzicata mentre si scambia un tenero bacio con Marco Travaglio.

Veronica Gentili e Marco Travaglio: la foto del bacio

Veronica e Marco sono stati pizzicati a cena in un locale di Roma. All’uscita dal ristorante, i due si sono concessi un saluto un po’ troppo affettuoso, che è stato prontamente immortalato dai paparazzi. La Gentili avvolge il suo braccio attorno al collo di Travaglio e lo bacia a occhi chiusi.

Cosa c’è tra Veronica e Travaglio?

E’ bene sottolineare che il bacio tra Veronica Gentili e Travaglio, pur essendo molto affettuoso, non sembra essere sulla bocca. L’inquadratura del paparazzo potrebbe indurre a pensare il contrario, ma se si osserva bene lo scatto sorge qualche dubbio.