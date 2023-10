Veronica Panarello, in carcere per l'omicidio del figlio Loris Stival, è stata condannata a due anni per calunnia al suocero

Veronica Panarello condannata per calunnia

Confermata dalla Corte d’appello di Catania la condanna a due anni di Veronica Panarello, accusata di calunnia nei confronti del suocero, Andrea Stival. La sentenza è stata emessa ieri, ma divulgata alla stampa solo oggi. Veronica Panarello sta scontando una pena definitiva a 30 anni per l’omicidio di suo figlio, Loris Stival, il cui corpo è stato ritrovato senza vita in un canalone di Santa Croce di Camerina il 19 novembre del 2014. Alla condanna per omicidio si aggiunge quella per calunnia nei confronti del suocero, come predisposto in primo grado dal Tribunale di Ragusa del 17 settembre del 2021.

La donna aveva accusato il suocero di aver ucciso e occultato il cadavere del piccolo Loris per nascondere la loro relazione sentimentale. Secondo la ricostruzione di Veronica Panarello, il suocero avrebbe compiuto l’omicidio per paura che il bambino raccontasse al padre della loro relazione extraconiugale. Le accuse mosse dalla donna sono state smentite da indagini e da sentenze della magistratura e grazie al lavoro del suo avvocato, Francesco Biazzo.

Loris Stival, è stato dichiarato totalmente estraneo ai fatti, mentre Veronica Panariello è ora condannata a due anni per calunnia nei confronti del suocero.