Veronica Peparini dopo l'addio ad Amici: l'ex prof di ballo torna a parlare del suo futuro.

Dopo l’addio ad Amici di Maria De Filippi, Veronica Peparini è tornata a parlare della sua scelta o presunta tale. Al suo posto, nel talent mariano, ci sarà Emanuel Lo. L’ex prof di ballo ha ammesso che il suo centro è lei stessa.

Veronica Peparini dopo l’addio ad Amici

I professori di Amici 2022 sono stati presentati e tra loro ci sono due addii che si faranno sentire. Stiamo parlando di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Quest’ultima, via Instagram, è tornata a parlare con i fan, spiegando che resta comunque soddisfatta del lavoro fatto negli ultimi anni. A didascalia di un video che la ritrae nel suo elemento naturale, ovvero la danza, ha dichiarato:

“Ho sempre scelto di mettermi in gioco, montare coreografie, ballare, prendere spunto e stimoli dal nuovo”.

Le parole di Veronica Peparini

La Peparini ha proseguito:

“Ma poi il mio centro devo essere io, devo fare io, sempre, finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando. Bisogna essere più cose, la mia è una famiglia che ha vissuto la Danza da sempre e continueremo a farlo! Da sempre e per sempre”.

Veronica non ha aggiunto riferimenti palesi ad Amici, ma parla di danza e questo basta per mettere la cosiddetta pulce nell’orecchio.

La reazione dei fan

Le parole di Veronica Peparini hanno immediatamente catturato l’attenzione dei fan. Molti, infatti, pensano che l’ex prof di ballo si sia riferita proprio al talent mariano. Tra i commenti, si legge: “Mancherai ad Amici. Ti auguro nuovi percorsi da esplorare, sei bravissima e sopratutto umile ti meriti il massimo e sono certa che l’avrai… buon lavoro Veronica” oppure “E noi ti seguiremo anche fuori da Amici. Sei un vero talento e ci saremo sempre in ogni occasione” o ancora “Non ti si vedrà più ‘là’? Non si comprime un’artista come te.

Bisogna lasciarla libera di volare e poi Vero non sparire. Devi esserci per tutti noi che ti amiamo. Sempre e sempre. Mi spiace che te ne sia andata da Amici, per lasciarci in balia della Celentano antica come mia nonna“.