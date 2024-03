Veronica Peparini e Andreas Muller sono tornati a casa da pochi giorni insieme alle gemelline Ginevra e Penelope e l’emozione condivisa sui social non si è fatta attendere.

Le figlie gemelle sono nate il 18 marzo e mentre papà Andreas ha iniziato subito a postare foto e storie con le bambine, Veronica ha aspettato qualche giorno e ieri, 28 marzo, ha condiviso il primo post a casa, dopo il parto delle gemelline.

«Racchiusa in una foto il senso di tanta fatica, sacrificio e desiderio. È stato bello , doloroso, gioioso e anche triste certe volte ma poi ce l’abbiamo fatta, non possiamo di certo dire di essere stati da soli ad affrontare tutto, abbiamo avuto un sostegno e aiuto professionale importante che va’ assolutamente ringraziato e mai scordato: a partire dalla mia Ginecologa sempre attenta e precisa, le super dottoresse salva vite e tutto lo staff dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. L’Ospedale Fatebenefratelli con tutte le ostetriche i professori, dottoresse e le infermiere che ci hanno seguito e ci sono stati accanto.

Grazie Grazie di cuore immensamente da me e Andre anche a tutti voi che ci siete vicini da anni … da: “È Romeo per me e Romeo per loro è Romeo per tutti”…che flash…Chi l’avrebbe mai detto che oggi saremmo arrivati a questo, con due splendide gemelle a dare prova di tanto senza dover parlare troppo».