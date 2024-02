Andreas Muller e Veronica Peparini diventeranno genitori di due splendide gemelline. Da quando hanno reso pubblica la bellissima notizia, i due sono finiti spesso al centro delle critiche per la scelta di mostrare il pancione sui social. Mentre lui scherza, lei replica a tono: le sue parole sono da standing ovation.

Andreas Muller scherza sulle critiche al pancione di Veronica Peparini

Dopo aver vissuti mesi delicati per la gravidanza, Andreas Muller e Veronica Peparini si stanno godendo il pancione che cresce. L’ex prof di ballo di Amici e il ballerino professionista diventeranno genitori di due bellissime gemelline e non vedono l’ora di stringerle tra le braccia. Sui social aggiornano i fan, mostrando ogni giorno il pancione che lievita. Qualcuno adora partecipare in questo modo alla loro vita, mentre altri non fanno altro che criticare. E’ per questo, forse, che Andreas e Veronica hanno regalato un siparietto divertente ai seguaci.

La battuta di Andreas Muller sul pancione di Veronica Peparini

“Ha sempre la pancia fuori“: è questa la critica che Andreas e Veronica ricevono ogni giorno. Qualche giorno fa, Muller ha mostrato un messaggio del genere replicando: “Pensa te che danno per lo Stato Italiano…“. Nelle ultime ore, invece, inquadrando la Peparini con il pancione coperto ha esclamato:

“Oggi è coperta la pancia… Così quelli che hanno trovato traffico oppure chi ha dovuto pagare le bollette o semplicemente non è riuscito a fare l’amore, non si sfogherà sulla pancia scoperta che, un po’ rimane tale per le dimensioni. I vestiti salgono, scusateci”.

La replica da standing ovation di Veronica Peparini

Poco dopo, Andreas è tornato ad inquadrare Veronica che si era nuovamente scoperta il pancione. A questo punto, il ballerino ha provocato la sua compagna che, cercando di rimanere calma, ha replicato:

“Sì, la scopro perché faccio un po’ come mi pare“.