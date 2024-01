"Lei piange per i calci e i pugni che le lottatrici le danno sulla pancia, io piango per Peaky Blinders" scrive Andreas Muller

Andreas Muller e Veronica Peparini, ballerino e coreografa conosciutisi ad Amici, diventeranno tra poco genitori di due bambine. La coppia ama condividere sui Social i momenti in famiglia, tra cui uno che ha particolarmente divertito i fan.

I motivi per piangere

Su Instagram Andreas ha fatto sapere ai follower di essersi parecchio appassionato a una serie tv: Peaky Blinders. E da grande fan qual è, ogni primo episodio di stagione è emozionante. La compagna non condivide tutto questo entusiasmo, ma ha altri motivi per piangere.

Scrive il ballerino in un post, mentre riprende Veronica Peparini seduta sul divano: “Lei tra un po’ piange per i calci e i pugni che le lottatrici le danno sulla pancia, io piango perché ho visto la prima puntata della quarta stagione di Peaky Blinders..”

La paternità

Andreas Muller ha pubblicato anche un post in cui lo si vede in posa davanti allo specchio senza maglietta. Scrive il ballerino: “Come vivo la paternità? Mi alleno perché per loro il più figo dovrò essere sempre io, il papà. Faccio gli incubi pensando che le mie figlie possano essere le gemelle di Shining. Guardo quei vestitini minuscoli e mi sento il cuore che batte forte. Monitoro la crescita su varie applicazioni: in questo momento pesano come un grappolo d’uva e ovviamente mi mantengo cretino più che mai perché basta serietà! Lo sono stato troppo negli anni.”