Veronica Peparini ripercorre gli inizi della storia con Andreas Muller: “Non avevo il coraggio”

In occasione del 26° compleanno di Andreas Muller, Veronica Peparini ha ripercorso l'inizio della loro chiacchierata relazione con 25 anni di differenza

Ad Amici di Maria De Filippi non nascono solo amori tra gli allievi. Circa tra anni fa, infatti, una storia tra una professoressa e un alunno fece parecchio scalpore. Parliamo chiaramente di Andreas Muller e Veronica Peparini, che dopo essersi accorti della reciproca attrazione, oggi convivono e si mostrano più affiatati che mai.

In occasione del compleanno del danzatore, peraltro vincitore del talent nell’edizione del 2017, la coreografa ha voluto dedicare alla sua dolce metà un post dove ha ripercorso l’inizio della loro relazione.

Veronica Peparini e la dedica ad Andreas Muller

“Questa è forse una delle prime foto nostre insieme. Mi è sempre piaciuta tanto, anche se tu non ti piaci. Mi dà il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui. Mi tieni stretta forte a te, con un sorriso enorme che ti fa brillare quegli occhi vispi che hai. Noi ci siamo conosciuti in momenti ed età diverse di vita.

Anche se lo speravo, non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo, di essere insieme… Ma nonostante ciò mi hai travolto, coinvolto, amato! E ho superato con te tanti ostacoli!”.

“Oggi è il tuo giorno: stai crescendo, ma sei già uomo per me! E bambino anche nel modo giusto che sia… anzi non perderlo mai quel bambino! Il mio augurio è che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. So quanto ci tieni e quanto puoi farcela! Io sono al tuo fianco e ti sostengo! Buon compleanno amore mio, da me Dani e Olli. Ti amo”. Questa dunque la dedica di Veronica Peparini ad Andreas Muller, che pur con 25 anni di differenza dimostrano di amarsi in modo incondizionato.