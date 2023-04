Vespe in giardino: come difendersi dall'invasione

Vespe in giardino: come difendersi dall'invasione

Tenere il cibo in appositi contenitori, le piante repellenti sono ottimi rimedi per allontanare le vespe dal giardino.

Quando le giornate primaverili sono piacevoli, è bello stare in giardino a rilassarsi e accogliere gli amici e gli ospiti. In questi momenti, sembra che nulla possa disturbare, ma è possibile sentire un ronzio dovuto alle vespe che si aggirano nei dintorni che giungono a infastidire. Scopriamo come liberarsene naturalmente e senza veleni.

Vespe in giardino

in giardino, complice i fiori e le piante da frutto, succede di trovarsi degli insetti come le vespe che giungono a disturbare. Sebbene il loro ronzio possa dare fastidio, è bene sapere che la presenza di questi insetti nelle zone verde di casa non è del tutto negativa, anzi. Sono insetti utili e, proprio come la scutigera, non bisognerebbe ucciderle.

Sono utili poiché si cibano di insetti quali zecche e anfidi, in modo da limitarne lo sviluppo. per questa ragione, la convivenza con questo insetto può essere pacifica. Soltanto nel momento in cui si sentono minacciate, ecco che cominciano ad attaccare e pungere. Nel caso si trovasse un nido nel proprio giardino, si tratta di un vero e proprio problema.

Si tratta di insetti che possono alquanto infastidire e preoccupare. Per questa ragione, è consigliabile verificare se nei punti della propria casa siano soltanto di passaggio o se la loro presenza indica un problema più grande, come la presenza di un nido e di conseguenza di uno sciame. In quel caso è bene cominciare ad affrontare la situazione.

Vespe in giardino: cosa fare

Nel caso ci si dovesse rendere conto di trovarsi di fronte a un vero e proprio sciame di vespe che hanno costruito il nido nei pressi della casa o su un albero in giardino, la prevenzione è la miglior arma a disposizione. Ci sono alcuni accorgimenti che si possono evitare e che è bene mettere in atto.

Considerando che questi insetti sono particolarmente attratti da avanzi e briciole di cibo, è bene non lasciarle in giro perché sicuramente costituisce una fonte di attrattiva. Bisogna anche tenere coperto i secchi della spazzatura e alla larga le ciotole dei cani e dei gatti, ma anche degli uccellini, in generale. I profumi, il nettare sono le cose che maggiormente amano.

le crepe e i buchi esterni vanno tenuti sotto controllo perché proprio in queste zone e punti di ingresso le vespe possono entrare e costruire così i loro nidi. Le grondaie e le tettoie sono altri punti importanti da proteggere e tenere sotto controllo. Si consiglia anche di installare delle zanzariere su porte e finestre in modo che non entrino in casa.

Coltivare delle piante in giardino o dei vasetti da tenere sul balcone come timo, citronella, eucalipto sono ottimi repellenti che permettono di allontanarle rapidamente. Ci sono poi una serie di oli essenziali a base di garofano e geranio, oltre alla menta che non amano particolarmente l’odore e quindi le spingono ad andarsene.

