Vespe in casa in primavera: come allontanarle senza veleni

La citronella, il caffè macinato, ma anche le zanzariere ecologiche sono metodi naturali e diversi dai pestici che allontanano le vespe in casa.

Durante la primavera, tutto assume un nuovo colore e aspetto grazie alle piante e ai fiori che sbocciano. Purtroppo, in questo periodo, a infastidire le giornate giungono anche insetti alquanto fastidiosi con il loro ronzio, come le vespe in casa che è possibile allontanare senza l’uso di veleni, ma con rimedi naturali che spieghiamo qui.

Vespe in casa in primavera

Durante la stagione primaverile si riescono a distinguere facilmente proprio per via del loro ronzio. Sono le vespe, insetti fastidiosi e rumorosi che giungono in casa entrando dalle porte o dalle finestre lasciate aperte. Abitano non solo gli spazi esterni, ma anche quelli interni della casa. In questo periodo dell’anno, ritornano, dopo essere stato a lungo in letargo.

Tendono a prediligere luoghi e cavità nascoste come sottotetti, grondaie, cassonetti delle tapparelle, ma anche canne fumarie, rimesse oppure garage dove possono trovare riparo e protezione. Proprio in questi ambienti ne approfittano per costruire e fabbricare i nidi in cui soggiornare nei prossimi mesi estivi.

In ambienti quali il terrazzo il tetto non è raro trovare dei nidi fabbricati e costruiti proprio dalle vespe. Sono animali molto utili dal momento che si nutrono di insetti quali ragni, zecche e anche anfidi limitandone lo sviluppo. Non sono pericolose e quindi risultano innocue, anche se è bene fare attenzione alle punture o ai morsi.

Possono entrare in casa per svariati motivi. Le vespe sono insetti molto ghiotti di polpa di frutta e di alimenti zuccherini per cui sono attratte da questi odori e sapori. Sono anche attratte dai profumi dei fiori che si hanno in casa e che costituiscono un po’ il loro nettare, la loro fonte di sostentamento e sopravvivenza di ogni giorno.

Vespe in casa in primavera: consigli

Allontanarle e tenerle a distanza dalla propria casa e giardino è importante. Per farlo, è bene non usare prodotti come pesticidi e insetticidi che sono dannosi e puntare a qualche soluzione e rimedio a base naturale, come Pest Away che aiuta ad allontanarle in modo efficace e senza causare danni o problemi di nessun tipo.

Ci sono alcuni rimedi che possono aiutare ad allontanarle le vespe in casa. Tra le varie soluzioni che si possono adottare, vi è un rimedio classico come quello di appendere un mazzo d’aglio agli alberi o posizionarlo nei luoghi dove vanno più frequentemente le vespe. L’aglio ha una funzione repellente per cui le vespe neanche si avvicineranno.

Si possono allontanare da casa usando delle zanzariere ecologiche o delle trappole che è possibile posizionare a qualche metro di distanza dall’ambiente che si vuole proteggere, come le finestre, il gazebo o anche il tavolo da giardino. Nel momento in cui si mangia, può capitare che una vespa ronzi intorno al tavolo e in quel caso è molto utile non perdere la calma.

L’aroma del caffè risulta alquanto sgradevole per le vespe, per cui si può spargere un po’ di caffè macinato in zone quali finestre e porte per farle allontanare immediatamente. La citronella, sia la pianta che l’olio essenziale, se posizionato in alcuni punti strategici, le fa allontanare. Molto importante anche fare attenzione all’abbigliamento evitando di vestirsi di giallo e di azzurro, i colori che le attirano maggiormente.

Vespe in casa in primavera: rimedio naturale

Le zanzare, gli scarafaggi, le mosche e le vespe in casa sono insetti non graditi e per allontanarli, oltre all’uso di prodotti a base naturale, la migliore soluzione è sicuramente Pest Away, considerato una valida alternativa ai pesticidi che sono dannosi, non solo per la salute degli esseri umani, ma anche degli animali che si hanno in casa.

Si tratta di un repellente che funziona grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni. Ha un design compatto e moderno che allontana, non solo gli insetti che giungono in casa durante la primavera, ma anche i roditori. Protegge le persone ed è impercettibile sia agli esseri umani che agli animali domestici.

Ha un raggio d’azione che copre una area fino a 250 metri quadrati fornendo una protezione per tutto il giorno. Basta attaccarlo alla presa elettrica e lasciarlo acceso h24 sette giorni su sette affinché faccia effetto. Un dispositivo davvero efficace e funzionante. Risulta essere molto efficace e dai risultati ottimali e garantiti per diverso tempo, come dimostrano anche le recensioni dei consumatori.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Per farlo funzionare, basta posizionare il dispositivo di Pest Away all’altezza adatta in base alle esigenze: 20-30 cm per i topi, mentre 80-100 cm per le vespe, le zanzare e altri insetti. Si consiglia poi di lasciare una porta aperta in modo da farli andare via. Non ha bisogno di manutenzione o di altre sostanze, altrimenti si rischia di vanificarne l’effetto.

Un dispositivo come Pest Away, per via della sua formula originale ed esclusiva, non è ordinabile nei negozi o siti online, ma soltanto collegandosi qui al sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo dell’ordine per usufruire della promozione di una confezione al prezzo di 39,90€. Sono accettate tutte le modalità di pagamento: da Paypal, alla carta di credito oppure il contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna.

