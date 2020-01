Le suite las Vegas sono l'ideale per vivere una esperienza extra lusso nella città del peccato.

Las Vegas è una città americana sinonimo di casinò, notti folli e moltissimo altro. Per chi vuole fare una esperienza indimenticabile, ecco la classifica delle suite di Las Vegas più lussuose che esistano, per vivere giorni folli godendo ogni possibile comfort.

Las Vegas

Una città degli Stati Uniti d’America che si trova nello Stato del Nevada e nota soprattutto per essere la capitale del divertimento, del gioco d’azzardo e anche dello shopping sfrenato. Sicuramente tra le mete turistiche maggiormente gettonate soprattutto in occasione di viaggi di nozze proprio perché è sinonimo di divertimento allo stato puro.

Per cominciare a conoscerla, dovete partire da Strip Las Vegas che è la via maggiormente nota della città, oltre a essere meta di hotel giganteschi e tantissime suite in cui soggiornare per vivere una esperienza extra lusso. Per chi vuole qualcosa di gourmet e di alto livello anche dal punto di vista della ristorazione, è la zona ideale. I piatti sono preparati da eccellenti chef, tutti stellati e qualificati.

Una delle città maggiormente trasgressive grazie alle luci, i suoni, ma anche i suoi tanti casinò per cui è molto famosa in tutto il mondo. Considerata a tutti gli effetti la capitale degli eccessi e del divertimento sfrenato in cui tutto sembra essere permesso e nulla appare impossibile. Nota anche come Sin City, ovvero Città del peccato proprio per i vari spettacoli, il gioco d’azzardo nei casinò, oltre agli alcolici che sono serviti in ogni momento del giorno e della notte.

Le suite più lussuose di Las Vegas

Per chi vuole fare una esperienza ultra lussuosa, ecco alcune delle suite lussuose della città del divertimento del Nevada in cui poter soggiornare. Per chi non sa quali siano le suite Las Vegas maggiormente lussuose, non vi preoccupate perché è stata stilata una classifica in modo da consigliarvi la migliore e adatta a ognuno.

In base a una ricerca che ha analizzato più di 25 hotel della Strip di Las Vegas, ecco quali sono le suite che meritano davvero e si aggiudicano il primo posto della classifica. Una classifica che tiene conto dei seguenti fattori:

Il miglior rapporto qualità prezzo

I servizi extra, compresi quelli maggiormente lussuosi.

Tenendo conto del numero di stanze, delle opere d’arte all’interno delle suite Las Vegas, oltre che del prezzo per notte, ecco cosa è emerso:

The Palazzo: suite presidenziale da 22 mila € a notte

Caesar Palace:suite Villa The Nobu da 31 mila €

MGM Grand: si caratterizza per uno skyloft con tre camere da letto da 8 mila €

Cosmopolitan: a 4 mila €.

Le altre suite Las Vegas, da Paris a Wynn, Cosmopolitan, ecc., hanno prezzi che si aggirano intorno ai 4 mila € a notte a seconda dell’ampiezza e delle dimensioni.

Per un soggiorno in famiglia in suite Las Vegas e non volete attendere ulteriormente per la fila al bagno, ecco quali sono quelle che dispongono di più bagni. Si aggiudica il primo posto della classifica con 5 bagni City Center e Paris, a seguire con 4 Wynn ed Encore, mentre agli ultimi posti si trovano Luxxor e Sahara con solo due stanze per il bagno.

Le suite Las Vegas hanno poi un ascensore personale in modo da avere il massimo dal vostro soggiorno. In una suite Las Vegas lussuosa, bisogna anche menzionare le spa con i migliori trattamenti possibili. Dalle piscine private sino alle vasche idromassaggio completo il servizio di massaggi, potete farvi coccolare in una di queste suite: Wynn, The Cromwell, Encore e Cosmopolitan.

Ognuna delle suite ha le sue opere d’arte e l’hotel Sahara si distingue per averne una progettata da Lenny Kravitz. Le suite Las Vegas propongono anche bar privato, la vista sull’intera città, oltre a un maggiordomo privato e una limousine con autista privato per farvi scorazzare lungo le vie dello shopping e del divertimento.

La classifica è stata stilata in base ai seguenti criteri: