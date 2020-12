Resort Maldive lancia l'offerta All you can stay: 12 mesi a prezzo fisso in un bungalow vista mare.

Le Maldive, sogno proibito di molti e miraggio per tutti in questo periodo di blocco del turismo, sono da sempre una delle mete turistiche più ambite. Tante le formule di viaggio e le tipologia d’alloggio delle strutture ricettive, ma quella proposta dal resort Anantara Veli Maldives ha davvero qualcosa di unico: un anno intero, tutto il 2021, in un bungalow vista mare a prezzo fisso, vale a dire circa 70 euro al giorno.

Una spesa decisamente esigua se si considera il prestigio e la location davvero esclusiva della struttura.

Resort Maldive offerta

L’Anantara Veli Maldives Resort è situato a circa 30 km dalla capitale Malé e, per fronteggiare le perdite dovute all’insorgere della pandemia, è stata strutturata l’offerta All you can stay, che riprende le più note formule dei ristoranti dove si paga una prezzo fisso e si può mangiare quanto si vuole.

L’offerta include il pernottamento in un bungalow privato che affaccia sul mare delle Maldive, i collegamenti in motoscafo con Malé e la possibilità di usufruire di tutti i servizi del resort, che comprendono centro benessere, area fitness, piscine varie, spazi per dedicarsi allo yoga, lezioni di immersioni subacquee e via dicendo. La colazione è inclusa, mentre per ristoranti e trattamenti spa è previsto uno sconto del 25%. Una soluzione senza dubbio particolare per affrontare lo smart working.

Il costo per due persone è di 25.200 euro in totale (circa 70 euro al giorno) e il pagamento è anticipato.