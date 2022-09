Vicenza, Ivan Dragicevic scomparso da giorni: non si è presentato al concerto della sua band

Ivan Dragicevic è scomparso venerdì 2 settembre. L'uomo è uscito di casa senza cellulare e non si è presentato al concerto della sua band.

Il 2 settembre Ivan Dragicevic è uscito di casa senza cellulare e si sono perse le sue tracce. L’uomo non si è presentato al concerto della sua band e la sua scomparsa è avvolta nel mistero.

Vicenza, mistero sulla scomparsa di Ivan Dragicevic

La sera di venerdì 2 settembre, Ivan Dragicevic è uscito di casa senza cellulare e non è più tornato nell’abitazione di Alte Ceccato di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, dove abita con sua madre. Da quel momento si sono perse le sue tracce. La madre dell’uomo ha segnalato la sua scomparsa ai carabinieri della compagnia di Valdagno. Ivan, serbo di 39 anni, non ha un lavoro ma ha una grande passione per la musica.

Si è diplomato in chitarra classica al conservatorio di Aleksinac, città serba dove è cresciuto, e in Italia faceva parte di una band con un suo seguito. Secondo la famiglia il suo allontanamento è inspiegabile, visto che non c’erano state discussioni o situazioni che potevano spingerlo ad andarsene.

Ivan non si è presentato al concerto della sua band

Un altro aspetto che aumenta il mistero sulla scomparsa dell’uomo è il fatto che non si è presentato al concerto della sua band.

Il 39enne, chitarrista della band Ethereal Lus, avrebbe dovuto esibirsi domenica sera con gli altri componenti alla Festa di Santa Libera a Malo. Il concerto è saltato a causa dell’assenza del chitarrista, scomparso nel nulla. I carabinieri hanno attivato i protocolli previsti e hanno inoltrato la comunicazione alla Prefettura di Vicenza, che farà partire le ricerche. Dragicevic ha raggiunto la madre in Italia circa quattro anni fa.