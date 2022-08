Victoria Beckham furiosa con la nuora: “Mi ha umiliata”

Victoria Beckham se la sarebbe presa per alcune affermazioni fatte dalla nuora Nicola Peltz sul suo conto.

Victoria Beckham non avrebbe affatto gradito alcune delle ultime dichiarazioni rilasciate dalla nuora, Nicola Peltz, sul suo conto.

Victoria Beckham contro Nicola Peltz

A quanto pare gli animi non sarebbero sereni nella famiglia Beckham-Peltz: di recente la modella, neosposa di Brooklyn Beckham, avrebbe confessato alcuni contrasti avuti con la suocera Victoria Beckham per via del suo abito nuziale.

Nicola Peltz ha dichiarato che avrebbe voluto indossare un abito creato dalla stilista per il suo grande giorno e che, per mancanze organizzative da parte dei collaboratori dell’ex Posh Girl, sarebbe stata costretta a indossare una creazione di Valentino. La questione ovviamente avrebbe mandato su tutte le furie Victoria Beckham, che notoriamente è molto dedita al suo lavoro. Nonostante questo la madre di Brooklyn Beckham avrebbe deciso di non replicare pubblicamente a quanto affermato dalla Peltz.

“Victoria era impegnata in alcuni workshop a Londra e il suo staff non poteva recarsi a New York.

Nicola non ha fatto nulla per andare in Europa, ha umiliato la madre di Brooklyn”, ha fatto sapere un insider a Variety, affermando quindi che “la colpa” per la mancata realizzazione dell’abito sarebbe stata della stessa Peltz, e non di Victoria Beckham come lei ha fatto credere. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi ma, per il momento, le due hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.