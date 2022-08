Victoria Beckham fa piangere la nuora: lo sfogo di Nicola Peltz

Victoria Beckham fa piangere la nuora: Nicola Peltz si sfoga sui social, con le lacrime agli occhi.

Victoria Beckham, stando a quanto sostengono i beninformati, avrebbe fatto piagere la nuora Nicola Peltz. Quest’ultima, invece che smentire il chiacchiericcio, ha postato su Instagram una foto in cui si mostra in lacrime, sottolineando che la sua disperazione è causata da quanti le fanno male.

Victoria Beckham fa piangere la nuora Nicola Peltz

I rapporti tra Victoria Beckham e Nicola Peltz, moglie del primogenito Brooklyn, sono sempre più tesi. L’ex componente delle Spice Girls e la nuora sarebbero arrivate ai ferri corti prima del matrimonio, celebrato lo scorso aprile a Palm Beach, in Florida. Stando a quanto riferito da una fonte a Page Six, Victoria e Nicola hanno inziato a discutere a causa della gelosia, tanto che la Peltz ha deciso di non coinvolgerla nei preparativi delle nozze.

Negli ultimi mesi, poi, il rapporto si è deteriorato sempre di più, causando molta sofferenza nella neo mogliettina.

Lo sfogo di Nicola Peltz

Nelle ultime ore, Nicola si è mostrata su Instagram il lacrime, con lo sguardo affranto. A didascalia, ha scritto:

“È difficile per me mostrare il mio lato più fragile. La mia famiglia mi ha insegnato ad essere forte e a non permettere alle persone di annientarmi. Mi hanno fatto costruire un muro per proteggermi, specialmente in un settore difficile come il mio. Tutti abbiamo giorni in cui le persone ti fanno stare male. Volevo mostrare anche questo lato di me”.

La Peltz non ha fatto il nome di Victoria, ma molti pensano che le sue parole siano rivolte proprio a lei. Tra le persone che la fanno stare male ci sarebbe proprio la signora Beckham.

I motivi della lite tra Victoria e la nuora

Mentre Nicola è gelosa della suocera e delle attenzioni che attira sempre su di sé, Victoria è altrettanto infastidita dall’atteggiamento del primogenito, che si rivolge sempre e solo a sua moglie prima di prendere decisioni.

Non solo, pare che Brooklyn si rivolga spesso anche al suocero miliardario, ovvero Nelson Peltz. Sono questi i motivi per cui la Beckham e la nuora non si rivolgono più la parola da mesi.