Victoria Beckham irrisconoscibile, i fan: “Troppi lifting”

Victoria Beckham è stata ospite del programma televisivo Good Morning America e sui social si è attirata contro una valanga di critiche per i suoi ritocchi di chirurgia plastica.

Victoria Beckham: la chirurgia plastica

Con labbra esagerate, Victoria Beckham è stata ospite del programma Good Morning America.

In tanti tra i suoi fan l’hanno accusata di essersi resa “irriconoscibile” a causa dei suoi “eccessi con la chirurgia plastica”. L’ex Posh delle Spice Girls al momento non ha replicato, ma una valanga di critiche ha travolto i suoi profili ufficiali.

Al programma tv Victoria Beckham ha parlato della sua nuova linea di cosmetici e del suo matrimonio con David Beckham che, dopo 22 anni d’amore e quattro figli, procederebbe a gonfie vele.

“Il legame familiare ci ha aiutato a crescere e ci ha reso più forti. Nessuno di noi sei (figli compresi) sarebbe così forte se fosse da solo”, ha dichiarato Victoria in merito alla famiglia da lei costruita insieme al celebre ex calciatore. I due sono sposati dal 1999 e ancora oggi sembrano essere più felici ed uniti che mai.

Victoria Beckham: i figli

Dopo una lussuosa cerimonia (sembra che il loro sia stato tra i matrimonio più costosi di sempre) Victoria Beckham e David Beckham hanno avuto insieme 4 figli: Brooklyn, Harper, Romeo e Cruz.

Il più grande dei quattro, Brooklyn, ha annunciato di essere intenzionato a sposare la fidanzata Nicole Peltz, e i due avrebbero firmato già l’accordo prematrimoniale (che servirebbe a “proteggere” i loro beni anche dopo un’eventuale separazione).

Victoria Beckham: la reunion

Nonostante per anni si sia vociferato di una possibile reunion delle Spice Girls (per la gioia dei fan di tutto il mondo) Victoria – da anni impegnata nel settore beauty – ha sempre smentito l’ipotesi di una sua partecipazione a un ipotetico concerto con le sue ex colleghe.

Dopo il successo acquisito negli anni ’90 le quattro sono rimaste buone amiche e sembra che di tanto in tanto continuino a vedersi.

Per quanto riguarda Victoria Beckham dopo l’addio alle Spice Girls si è dedicata al settore della moda (è diventata una promettente stilista) e al settore beauty. Secondo indiscrezioni le Spice Girls sarebbero state intenzionate a riunirsi proprio in vista dell’uscita della sua Pride Collection (dedicata al Pride Month)