Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati: tutti i dettagli del matrimonio dell’anno

Quello tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz può essere considerato uno dei matrimoni più attesi del 2022. Ecco cosa sappiamo.

Alle ore 18 di sabato 9 aprile Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno pronunciato il fatidico sì. I due che sono diventati ufficialmente marito e moglie si sono sposati con una cerimonia sfarzosa nella casa di famiglia di Nicola a Palm Beach.

Presenti al magnifico evento circa 300 invitati. I due fratelli dello sposo Romeo e Cruz sono stati invece testimoni, mentre la piccola Harper Seven è stata la damigella d’onore.

Inutile dire che ogni aspetto è stato curato nel minimo dettaglio: dalla location, agli abiti, al menù o ancora all’intrattenimento. Ecco cosa sappiamo sul matrimonio dell’anno.

Matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: i VIP presenti alla cerimonia

Stando a quanto si apprende, la lista dei VIP che hanno partecipato al matrimonio di Brooklyn e Nicola è molto lunga: tra questi si segnalano Gordon Ramsey, la stella del tennis mondiale Serena Williams, Eva Longoria o ancora le Spice Girl Mel C e Mel B.

Assenti invece Geri Halliwell ed Emma Bunton, così come Harry e Meghan. Questi ultimi non erano nemmeno tra gli invitati.

Dai fiori al ricco menù

Altro dettaglio sul quale ovviamente non si è badato a spese è stato il menù proposto. Stando a quanto riporta il Mirror, a curare il menù sarebbe stato Thierry Isambert che in passato aveva cucinato per alte personalità come l’ex presidente Bill Clinton. Presenti inoltre bottiglie costossime di Champagne del valore di 200 sterline, senza contare che sarebbe stato riservato un tendone solo per i cocktail.

C’è più. Pare che la famiglia Peltz abbia speso inoltre circa 50.000 sterline in orchidee per decorare i tavoli. Questi ultimi, così come gli altri mobili da esterno sarebbero stati infine disegnati da Pablo Oliveira di Nuage Designs.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Beckham (@__beckham75__)

Cosa ha indossato Victoria Beckham

Infine vale la pena soffermarsi sul look sfoggiato dalla ex Posh Spice nel giorno del matrimonio del primogenito. La signora Beckham, per l’occasione, ha riscritto il dress code che vuole che la mamma dello sposo indossi un abito consono al ruolo che le spetta. Invece ciò non è accaduto. Ha fatto il suo ingresso indossando un abito lungo satinato che le ha donato un aspetto davvero principesco. Infine sappiamo che Nicola Peltz ha indossato un abito Made in Italy di Valentino. Da quanto si apprende la sposa si sarebbe recata personalmente a Roma per incontrare il direttore creativo Pierpaolo Piccioli.

