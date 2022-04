Victoria Cabello e Belen Rodriguez dal dottore, tra flebo e risate: l'amicizia, del tutto inaspettata, piace ai fan.

Cosa ci fanno insieme Victoria Cabello e Belen Rodriguez? Nessun progetto lavorativo in ballo, ma un incontro casuale dal dottore. Le due hanno condiviso sui social alcuni momenti, tra flebo e risate, e i video, neanche a dirlo, sono diventati virali.

Victoria Cabello e Belen Rodriguez dal dottore

Una strana accoppiata, che ha comunque fatto divertire il popolo social. Stiamo parlando di Victoria Cabello e Belen Rodriguez, che si sono incontrate casualmente dal dottore. Le due, a quanto pare, frequentano la stessa clinica, dove stanno seguendo una cura a base di ozonoterapia. “Fa molto bene“, ha ammesso la showgirl argentina in merito al trattamento.

Victoria e Belen, tra risate e flebo

Victoria e Belen sono distese su un lettino, con tanto di flebo attaccata al braccio.

Le due, a differenza di quanti hanno il terrore degli aghi, sono tranquille e sorridenti. La Rodriguez, come lei stessa ha spiegato tramite una serie di Instagram Stories, ha deciso di sottoporsi all’ozonoterapia dopo aver avuto una brutta influenza. La Cabello, invece, è reduce da Pechino Express, avventura che evidentemente l’ha messa a dura prova.

Un’amicizia che piace ai fan

Un po’ inaspettatamente, Victoria e Belen hanno dimostrato di avere una bella amicizia.

Le due ridono e scherzano, parlando anche di amore. “Belen mi trovi un fidanzato?“, ha chiesto la Cabello. La Rodriguez, con il sorriso sulle labbra, ha replicato: “No amore guarda, non sono proprio bravissima a fare questo“. In conclusione, la speaker radiofonica e conduttrice, un po’ con la coda tra le gambe, ha ammesso: “Uno esce in tuta, dice che mi frega, tanto vado dal dottore. Esci e incontri Belen“.