Victoria Cabello e la malattia: “Ero semiparalizzata”

Victoria Cabello ha parlato pubblicamente della malattia di Lyme, che l'ha costretta ad allontanarsi dal mondo della tv.

In vista della sua partecipazione a Pechino Express Victoria Cabello ha rotto il silenzio sulla sua malattia, che l’ha costretta a trascorrere diverso tempo lontana dalla tv.

Victoria Cabello: la malattia

Victoria Cabello ha trascorso molto tempo lontana dalla tv a causa della malattia di Lyme, una patologia infettiva conosciuta anche come “borreliosi” che viene trasmessa dalla puntura delle zecche.

La conduttrice l’ha contratta durante un viaggio all’estero e, da quel momento, è iniziato il suo calvario:

“Avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”, ha dichiarato Victoria Cabello, che oggi a quanto pare starebbe molto meglio.

Victoria Cabello a Pechino Express

La conduttrice ha trascorso molto tempo lontana dal piccolo schermo ma adesso sta per tornare con Pechino Express, di cui sarà una delle concorrenti.

Lei stessa ha ammesso di averlo voluto fare anche perchè l’affetto del suo pubblico l’avrebbe commossa:

“Seriamente, mi hanno aiutato moltissimo a ritrovare fiducia in me stessa. Penso che certe cose che ho fatto in tv fossero un po’ troppo avanti per l’epoca, ma il mio interesse è sempre stato cercare strade nuove e non conformarmi alle regole. Pechino, in questo senso, mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco.

Mi sono buttata e ne avevo bisogno”, ha ammesso la conduttrice, che finalmente tornerà in tv. La Cabello non è l’unica tra le celebrità ad aver fatto i conti con la malattia di Lyme: anche Avril Lavigne è stata a lungo lontana dal mondo dello spettacolo a causa della malattia.