Nuova foto in topless per Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin, solita a pubblicare sui suoi social scatti senza veli, ha deciso di condividere con i followers il bollente scatto in cui si mostra con i capelli bagnati, senza bikini e con un cocktail in mano mentre è in vacanza a Saint Martin Island, ai Caraibi.

La 23enne si sta concedendo una pausa di puro relax insieme alla fidanzata Luna, in compagnia della quale è stata recentemente fotografata a Formentera.

A corredo della foto condivisa sul suo profilo Instagram, Victoria ha scritto “Ciao ciao”, accompagnando il saluto con l’emoticon di due ciliegie.

I commenti dei fan

Sono anni che la bassista ha abituato i followers a scatti simili. E, mentre si lascia andare a un po’ di relax tra un concerto e l’altro, la ragazza ha nuovamente ribadito il suo sostegno al Free the Nipple e la sua convinzione che il topless sia un gesto avanguardistico.

Il post della 23enne è fatto incetta di like mentre i fan hanno scritto commenti come “Sei fantastica, sei la perfezione in persona”, “Meravigliosa, neanche Michelangelo riuscirebbe a dipingerti bella come sei” o, ancora, “Una dea insuperabile”.