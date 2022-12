Vigilia di Natale 2022, Papa Francesco celebra la messa nella Basilica di San Pietro

Papa Francesco celebrerà la consueta messa della Vigilia di Natale nella Basilica di San Pietro.

Stando a quanto riporta la Sala stampa del Vaticano sono circa 7000 le persone che hanno presenziato alla cerimonia.

Vigilia di Natale, Papa Francesco: “Non si festeggia il Natale senza i poveri”

L’Omelia pronunciata da Papa Francesco era incentrata sulla necessità guardare ai poveri, vere vittime della società di oggi: “Dopo due millenni dalla nascita di Gesù, dopo molti Natali festeggiati tra addobbi e regali, dopo tanto consumismo che ha avvolto il mistero che celebriamo, c’è un rischio: sappiamo tante cose sul Natale, ma ne scordiamo il significato”.

Il Sommo Pontefice ha poi ripercorso il passo del Vangelo che è stato letto durante la messa, una situazione che – come ha voluto ricordare lo stesso Papa – non è dissimile da quella di oggi: “Tutti sono presi e indaffarati per un importante evento da celebrare, il grande censimento, che richiedeva molti preparativi. In tal senso, il clima di allora era simile a quello che ci avvolge oggi a Natale”.

Ha poi proseguito: “Da quello scenario mondano il racconto del Vangelo prende le distanze: ‘stacca presto l’immagine per andare a inquadrare un’altra realtà, su cui insiste.

Si sofferma su un piccolo oggetto, apparentemente insignificante, che menziona per ben tre volte e sul quale i protagonisti del racconto convergono: dapprima Maria, che pone Gesù ‘in una mangiatoia’”.