Vince dieci milioni di dollari dopo aver premuto il pulsante sbagliato a un distributore automatico

Indispettita per una scelta non voluta si ritrova con un biglietto "200X Scratchers" ma vince dieci milioni di dollari grazie ad uno spintone

Arriva dagli Usa la storia di LaQuedra Edwards, che vince 10 milioni di dollari grazie allo spintone di uno sconosciuto. La donna infatti a causa di quell’urto inatteso e casuale ha premuto il pulsante sbagliato ad un distributore automatico si è ritrovata con un Gratta e Vinci che le ha assegnato una vincita da infarto.

La vicenda, come spiegano i media degli States, è avvenuta in un supermercato di Tarzana, in California lo scorso novembre. Secondo quanto raccontato dalla Edwards ai giornalisti lei aveva inserito 40 dollari in un distributore automatico di Gratta e Vinci.

Dieci milioni grazie ad uno spintone

Poi l’imprevisto che le ha cambiato la vita per sempre: mentre si accingeva a pigiare il pulsante per avere i “grattini” che aveva scelto un uomo l’aveva urtata e lei per sbaglio aveva premuto uno dei pulsanti che si trovava davanti.

Perciò si era ritrovata in mano, non senza malumore, un tagliando che non avrebbe scelto, un biglietto da 30 dollari di 200X Scratchers, che non aveva intenzione di acquistare. Ha raccontato LaQuedra: “Mi ha urtato, non ha detto niente ed è semplicemente uscito dalla porta del supermercato”. Irritata perché aveva speso più di quanto non volesse con un solo biglietto la donna ha iniziato a grattare e si è trovata vincitrice di ben 10 milioni di dollari.

“Non ci credevo, poi ho gridato”

“All’inizio non ci credevo davvero, ho cominciato a guidare e ho continuato a guardare il biglietto fino a quando non mi sono quasi schiantata con la mia macchina. Mi sono fermata, l’ho guardato ancora e ancora, l’ho scansionato con la mia app della California Lottery sul cellulare e ho continuato a pensare che non potesse essere vero”. La donna ha inviato 50mila dollari al market della California che l’ha fatta ricca ed ha annunciato di voler aprire una Onlus.