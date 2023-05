Vincenzo D'Amico ha un tumore: l'annuncio dell'ex calciatore

Orribile notizia per tutti i tifosi della Lazio e non solo. L’ex calciatore e bandiera della squadra biancazzurra, Vincenzo D’Amico, ha annunciato sulla propria pagina Facebook di essere in lotta contro un tumore.

L’ex bandiera della Lazio, Vincenzo D’Amico, ha un tumore: l’annuncio su Facebook

“Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando“, con queste parole, che non nascondono una certa ironia, l’ex calciatore ha dato l’annuncio venendo subito inondato di messaggi d’affetto da tutti i sostenitori laziali.

La carriera sempre sotto l’aquila biancazzurra

Originario di Latina, dov’è nato il 5 novembre del 1954, D’Amico ha scritto pagine importantissime della storia della Lazio, e pensare che agli inizi della sua carriera suscitò l’interesse della Roma, salvo poi scegliere di entrare nel settore giovanile della Lazio nel 1970.

Si fece notare e appena un anno dopo, solo diciassettenne, l’allora tecnico della prima squadra biancazzurra Tommaso Maestrelli lo portò a debuttare da titolare in Serie B contro il Modena. Ci furono alcuni alti e bassi, ma riuscì a ritagliarsi il suo posto nella rosa della squadra.

Fu protagonista della stagione 1973/74, in cui la Lazio vinse il suo primo scudetto. In totale ha messo a segno 336 presenze e 49 gol con la maglia della Lazio, della quale resta sempre tifoso anche una volta terminata la propria carriera. L’augurio è che possa segnare, adesso, il suo gol più importante contro il terribile male.