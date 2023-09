Non è riuscita a trattenere le lacrime l’onorevole Daniela Morfino (M5S), intervenuta sulla Pdl relativa alle vittime di violenza domestica e di genere. Visibilmente commossa, Morfino ha parlato della violenza sulle donne, spiegando: “Questo problema l’ho vissuto in prima persona, conosco bene il dramma che vivono queste donne”. Come informa il Corriere della sera, Morfino si è interrotta più di una volta, palesando una forte emozione mentre parlava, concludendo il suo intervento tra gli applausi dei presenti. Mentre gli assistenti parlamentari le porgevano un bicchiere d’acqua, Morfino ha aggiunto che il più delle volte le donne non denunciano coloro che amano, i quali spesso si dimostrano essere mostri “che non dormono sotto il letto”.

Violenza sulla donne Morfino ricorda Carol Maltesi

Morfino ha ricordato nel corso del suo intervento, il caso di Carol Maltesi “ragazza di 26 anni, la quale è stata massacrata, torturata, ammazzata in maniera atroce. Nascosta in un congelatore e poi gettata in alcuni sacchi di un dirupo”. La pentastellata ha ricordato come sia stato negato l’ergastolo per l’assassino di Carol “perché lei era disinibita. Lui si sentì usato perché era innamorato perdutamente e dunque agì senza premeditazione…. Assurdo”.

Il caso del collaboratore scolastico a Roma

Morfino ha ricordato anche il caso del collaboratore scolastico a Roma “assolto dall’accusa di violenza sessuale per avere infilato le mani nelle mutande di una studentessa minorenne, perché la molestia è durata solo una manciata di secondi”.