Visari ha lasciato Damante per i messaggi di Giulia De Lellis

Dopo che Elisa Visari e Andrea Damante si sono lasciati, i fan sono tornati a sperare in un ritorno dei Damellis. Sembra che la modella abbia lasciato il dj veronese perché ha scoperto dei messaggi di Giulia De Lellis.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati single quasi contemporaneamente. Il dj veronese è stato mollato da Elisa Visari, mentre la beauty influencer ha rotto con Carlo Beretta. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i Damellis potrebbero presto tornare in auge. Pare, infatti, che Visari abbia lasciato Damante per colpa di una serie di messaggi della De Lellis.

Nel corso della trasmissione radiofonica Password, in onda su Rtl 102.5, Gabriele Parpiglia ha raccontato che la Visari ha lasciato Damante dopo che ha scoperto dei messaggi segreti con Giulia. Il giornalista ha svelato:

Parpiglia ha aggiunto:

“Vi spiego che cosa è successo. In uno dei locali che frequenta Giulia, ovvero il Volt, si è presentato Andrea Damante, che è andato lì per tentare di riprendere la sua ex Elisa Visari. Quando è arrivato però ha trovato la sua ex con Simone Susinna“.