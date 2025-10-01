Viterbo, donna arriva in ospedale sanguinante e muore: indaga la Procura

Viterbo, donna arriva al pronto soccorso con grave emorragia e muore: la Procura apre un’inchiesta e dispone l’autopsia,

La tragica morte di una donna di 36 anni all’ospedale Santa Rosa di Viterbo ha scosso la comunità locale e aperto interrogativi sulle circostanze del suo decesso. Arrivata al pronto soccorso con una grave emorragia, la donna ha perso conoscenza pochi minuti dopo l’ingresso e, nonostante l’immediato intervento dei medici, non si è mai più ripresa.

Tragedia all’ospedale Santa Rosa di Viterbo nella mattinata del 29 settembre: una donna di 36 anni si è presentata al pronto soccorso con una grave emorragia, probabilmente di origine ginecologica. Pochi minuti dopo l’ingresso ha perso conoscenza, mentre i medici tentavano di soccorrerla. Trasferita d’urgenza in rianimazione e intubata, i sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, senza riuscirci.

La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo contro ignoti e disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Gli inquirenti stanno ricostruendo gli eventi precedenti all’arrivo in ospedale, con particolare attenzione alla persona che ha portato la donna al pronto soccorso, la cui identità al momento è sconosciuta.

Le ipotesi sulle cause della morte restano aperte: patologie pregresse, complicanze legate a un parto o a un aborto, o eventuali violenze. La cartella clinica della 36enne è stata sequestrata per approfondire il percorso medico e verificare eventuali ritardi o omissioni nelle cure.