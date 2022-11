Vittoria Deganello e la sorella di Murgia: botta e risposta social

Vittoria Deganello e la sorella di Alessandro Murgia hanno dato vita ad un botta e risposta social all’insegna del trash.

Ovviamente, nel mezzo c’è la gravidanza desiderata/indesiderata dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Via Instagram, Vittoria Deganello e la sorella di Alessandro Murgia si sono scontrate più volte. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è ritrovata a rispondere ad un fan che l’attaccava. Involontariamente, forse, ha scatenato l’ira della familiare del calciatore.

Il seguace, nello specifico, ha scritto: “Sei vergognosa. Sei tu e solo tu che hai deciso che questo figlio che avrai crescerà senza un padre“. E’ a questo punto che Vittoria ha citato la famiglia di Murgia.

Vittoria ha risposto:

“Tu sarei qualche parente che invece di farmi una chiamata mi scrive con i fake… se uno vuole esserci c’è ma a quanto pare preferisce altro, io e mia figlia siamo solo d’intralcio per lui. Non l’ha mai voluta e non l’ha mai accettata e lo dimostra quotidianamente”.

La replica della Deganello, neanche a dirlo, ha immediatamente attirato l’attenzione di Nicole Murgia.

Dopo le accuse di Vittoria, la sorella di Murgia ha tuonato:

“Non abbiamo bisogno di fare fake per commentare sotto le tue foto né io né nessuno della nostra famiglia. Tutto ciò che c’era da dire in primis da me è stato detto a te direttamente chi doveva alzare il telefono eri solo te per avere un confronto con chi come me ti reputava parte della famiglia. Detto ciò non dirò altro”.