Uomini e donne, flirt in corso tra un’ex corteggiatrice e un calciatore: l’indiscrezione

Un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita nell'occhio del ciclone per un presunto flirt con un calciatore.

Secondo indiscrezioni diventate ssempre più insistenti sui social, Vittoria Deganello – ex corteggiatrice di Uomini e Donne – starebbe frequentando in gran segreto il calciatore Alessandro Murgia, centrocampista del Perugia.

Vittoria Deganello: lo scandalo

In queste ore in tanti stanno tempestando i canali social di Vittoria Deganello d’insulti perché, secondo un’indiscrezione circolata in rete, lei e il calciatore Alessandro Murgia avrebbero iniziato a frequentarsi in gran segreto.

Il calciatore è legato da anni a Eleonora Mazzarini, madre dei suoi due figli (di cui il più piccolo nato solo alcuni mesi fa). Al momento sull’indiscrezione non sono emerse conferme, ma in tanti hanno dichiarato a Deianira Marzano di essere a conoscenza del legame tra i due. Vittoria Deganello al momento si è limitata a togliere la possibilità di commentare i suoi profili social e nelle sue stories ha scritto: “Non conoscete, non sapete…

non parlate a caso”, forse a causa della valanga di commenti giunti al suo indirizzo.

Chi è Vittoria Deganello

Vittoria Deganello è una giovane influencer che si è fatta conoscere dal pubblico di Uomini e Donne come corteggiatrice di Mattia Marciano, che l’aveva scelta per lasciare insieme a lei il programma. Al momento non sono note ulteriori informazioni sulla vita privata di Vittoria e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più.