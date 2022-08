Vittorio Sgarbi confessa che la figlia Evelina ha rifiutato il GF Vip. Il critico d'arte è infuriato perché "ha sputato sul denaro".

Vittorio Sgarbi ha avuto qualche problema con la figlia Evelina a causa del GF Vip. La ragazza ha rifiutato di entrare nel reality e il critico d’arte si è infuriato come non mai. Il motivo? Avrebbe guadagnato dei soldi in modo estremamente facile.

Vittorio Sgarbi: la figlia ha rifiutato il GF Vip

La figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, non sarà tra i concorrenti del GF Vip 7. La ragazza era tra i papabili Vipponi di Alfonso Signorini, ma il padre ha fatto sapere che ha rifiutato ben quattro provini. E’ per questo che il critico d’arte si è infuriato con lei, arrivando a discutere pesantemente fino ad allontanarsi per qualche tempo. Intervistato dal settimanale Novella2000, Vittorio ha tuonato:

“Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro“.

Lo sfogo di Sgarbi sul rifiuto della figlia al GF Vip

Sgarbi ha dichiarato:

“Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. (…) Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista. Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la casa del GF VIP non fosse degno di lei. (…) Quindi no, non la vedrete nel programma, per la gioia di chi ipocritamente le riconosce il merito di non essersi lasciata lusingare dall’idea del successo facile”.

La figlia di Vittorio ha rifiutato il reality più spiato d’Italia perché lo considera un “luogo denso di pettegolezzi“.

Il critico d’arte, strano ma vero, si è infuriato con lei perché ha perso un’occasione per guadagnare bene senza fare nulla.

Vittorio Sgarbi al GF Vip?

Considerando che la figlia Evelina ha rifiutato, Vittorio potrebbe accettare di entrare al GF Vip 7? Sgarbi non ha alcun dubbio: