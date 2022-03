Vittorio Sgarbi: il post dedicato alla figlia Evelina

Vittorio Sgarbi ha dedicato un post via social a sua figlia Evelina e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Attraverso i social Vittorio Sgarbi ha condiviso alcune foto della figlia Evelina e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Vittorio Sgarbi: il post dedicato alla figlia

Attraverso i social Vittorio Sgarbi ha condiviso delle bellissime foto di sua figlia Evelina e nella didascalia ha scritto: “Mia figlia si sposa con la Natura”.

Per le immagini Evelina ha posato nella natura vestita in abiti eleganti e con gioielli di perle. Le foto condivise dal celebre critico d’arte hanno fatto il pieno di like tra i fan, e molti hanno lodato la bellezza della ragazza.

Chi è Evelina Sgarbi

Evelina è nata da una relazione avuta dal critico con una donna di torino e frequenta l’Istituto Marandoni di Milano. Come suo padre coltiva la passione del mondo dell’arte.

È la sorella minore di Carlo Brenner, nato dalla relazione tra Sgarbi e la stilista Patrizia Brenner (scomparsa nel 2002), e di Alba Sgarbi, nata a Tirana nel 1998 da una relazione avuta dal critico d’arte e una cantante lirica albanese. Vittorio Sgarbi è sempre stato molto riservato sul rapporto con i suoi figli e non sono molti i post a loro dedicati via social dal critico d’arte.

“Evelina è una ragazza molto originale, molto autonoma, molto rigida domina i maschi, è nata da una donna molto brava, molto seria, ma non voglio citare il nome”, ha dichiarato Vittorio Sgarbi durante una sua intervista a Live – Non è la D’Urso.

Oggi il critico d’arte ha un ottimo rapporto con sua figlia.