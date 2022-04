Vladimir Luxuria mostra una foto della sorella Laura: l’entusiasmo dei fan

I fan non potevano tralasciare la somiglianza tra Vladimir e la sorella Laura: tanti i commenti di apprezzamento alla foto condivisa dall'opinionista.

Si era messa in gioco con successo sbarcando all’Isola dei Famosi e cimentandosi in un’avventura indimenticabile (oltre che faticosissima). Ora veste i panni di opinionista, facendo divertire i fan del programma. Vladimir Luxuria è un’osservatrice attenta delle dinamiche che si sviluppano in Honduras, sa punzecchiare gli isolani quando necessario e fa sorridere con la sua simpatia.

Sui social Vladimir ha presentato sua sorella Laura e i fan notano con entusiasmo la somiglianza che le accomuna.

Vladimir Luxuria, la somiglianza con la sorella

Prima della puntata di lunedì 11 aprile, Vladimir ha mostrato ai fan una foto di Laura. Così ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto della sorella, la cui bellezza non ha lasciato indifferenti i numerosi follower. Non solo: i fan sono rimasti colpiti anche dalla somiglianza tra Laura e Vladimir.

“Che bello! Stasera tra il pubblico in studio all’Isola dei Famosi ci sarà anche la mia bellissima e bravissima sorella Laura”, ha scritto Luxuria accanto alla foto.

Tra colpi di scena, polemiche e chiarimenti, come le scuse di Vaporidis, Vladimir Luxuria veste con entusiasmo i panni di opinionista e conquista il pubblico con la sua ironia e la sua sincerità.