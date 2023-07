Atterraggio d'emergenza per un volo della compagnia Delta. L'aereo è stato colpito dalla grandine. Ecco come stanno i passeggeri.

Il maltempo colpisce ancora e questa volta si è rischiata una tragedia in quanto un aereo, dopo essere stato colpito dalla grandine, ha richiesto un immediato atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Roma. Ecco cosa è successo e come stanno i passeggeri e il personale di bordo.

Volo Milano-New York: aereo colpito dalla grandine costretto ad atterrare a Roma

Il decollo era avvenuto all’aeroporto di Milano Malpensa e la destinazione dell’aereo era New York City. Il volo DL185 della compagnia aerea statunitense Delta non è mai giunto a destinazione in quanto è stato deviato all’aeroporto di Roma.

Subito dopo la partenza l’aereo si è imbattuto in condizioni meteorologiche avverse, ma a rendere tragico il quadro della situazione è stata una forte grandinata che ha causato dei danni al velivolo.

Come stanno i passeggeri e il personale di bordo

I piloti avevano capito subito la gravità della situazione e, con estrema calma e professionalità, avevano chiesto un atterraggio d’emergenza a Roma. La torre di controllo non ha esitato un attimo ed ha acconsentito alle richieste del volo DL185. I passeggeri a bordo erano terrorizzati in quanto hanno attraversato un viaggio tra forti turbolenze. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né morti.

L’aereo è stato però seriamente danneggiato dalla grandine sia sulla parte anteriore che sulle ali. Tali danni hanno reso impossibile il proseguimento del viaggio.