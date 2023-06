Wagner, Tajani: "La Farnesina è in contatto con l'ambasciata italiana". Meloni: "Seguiamo gli sviluppi"

In queste ultime la Russia è piombata nel più completo caos dopo che il leader dei mercenari del gruppo Wagner, Prigožin, ha lanciato un appello per fermare i vertici militari russi. Il ministro degli Esteri Tajani, sta seguendo con grande attenzione la situazione e attraverso una nota su Twitter ha invitato gli italiani alla prudenza.

Wagner, Tajani sulla situazione in Russia: “Italiani nel Paese invitati alla prudenza”

Tajani ha fatto sapere che la Farnesina “è in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Mosca. Al momento nessuna criticità per i connazionali in Russia, i quali sono stati invitati alla prudenza. Per informazioni questo è il numero di emergenza dell’Unità di Crisi 0636225”.

Nel corso del convegno dei giovani imprenditori a Rapallo – riporta Genova.24 – Tajani ha osservato che capire cosa sta accadendo in questi frangenti non è facile: “Oggi pomeriggio ci sarà riunione dei ministri responsabili, compreso il sottoscritto. Ho parlato stamane con la presidente Meloni, abbiamo fatto una prima valutazione situazione, ma è complicato capire cosa sta accadendo”.

Il Ministero degli Esteri è in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Mosca. Al momento nessuna criticità per i connazionali in #Russia, i quali sono stati invitati alla prudenza. Per informazioni questo è il numero di emergenza dell’Unità di Crisi 0636225. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 24, 2023

Meloni: “Stiamo seguendo gli sviluppi”

Il presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa con il presidente austriaco Nehammer ha dichiarato: “Stiamo seguendo gli sviluppi su quello che sta accadendo nelle ultime ore in Russia. La consapevolezza è di una situazione di caos all’interno della Federazione russa che stona un po’ con certa propaganda vista negli ultimi mesi”.

Si mantiene critico il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte che, in occasione della manifestazione della CGIL ha evidenziato: “In Russia c’è un’escalation che stiamo seguendo con molta attenzione. Il quadro complessivo rimane comunque quello, così come la nostra posizione critica nei confronti della strategia senza una via di uscita politica”.