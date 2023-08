Wanda Nara conferma la leucemia con un messaggio al giornalista Angel de Brito: le sue parole mostrare in diretta tv.

Wanda Nara, con un messaggio inviato al giornalista argentono Angel De Brito, ha confermato di avere la leucemia. Per il momento, la moglie di Mauro Icardi non se la sente di rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Wanda Nara conferma di avere la leucemia

Con un messaggio inviato al giornalista argentino Angel de Brito, il quale ha avuto l’autorizzazione di mostrarlo in diretta tv nel suo programma, Wanda Nara ha confermato di avere la leucemia. Qualche giorno fa, la moglie di Mauro Icardi si era così espressa sulle sue condizioni di salute: “Sono state dette molte bugie. Parlano e sostengono cose che non sono vere, senza misurare il fatto che parlando della vita degli altri“. Adesso, invece, Wanda ha deciso di confermare la malattia.

Le parole di Wanda Nara

Il giornalista Angel de Brito, mostrando il messaggio ricevuto da Nara, ha affermato:

“Conferma la malattia che l’ha colpita, ma voglio comunque che sia lei a dirlo. […] Lo farò quando sarò più serena e quando tornerò a Buenos Aires. Adesso siamo tutti sotto shock. Cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l’ho saputo in TV”.

Wanda Nara non rilascerà altre dichiarazioni

Wanda Nara, almeno per il momento, non ha intenzioni di rilasciare altre dichiarazioni in merito alla malattia. Nel messaggio inviato al giornalista, comunque, si legge anche che le infermiere, prima che il medico confermasse la diagnosi, l’hanno abbracciata. E’ molto spaventata, ma ha persone care accanto a sé. Ha dichiarato: