Attraverso i social Wanda Nara ha rotto il silenzio a seguito delle allarmanti notizie sulla sua presunta diagnosi di leucemia.

Wanda Nara e la diagnosi: la verità

Wanda Nara non ha confermato né smentito le voci in circolazione in merito alla sua presunta diagnosi di leucemia e, attraverso un lungo post via social, ha fatto sapere di doversi sottoporre ad altri esami (visto che i risultati dei primi non sarebbero stati buoni) e ha ringraziato tutti coloro che, in queste ore, le hanno espresso il loro apprezzo. La manager e showgirl ha anche chiesto il rispetto per la privacy dei suoi figli che, a suo dire, avrebbero ricevuto notizie allarmanti dai media.

“Alcuni valori non hanno avuto un buon riscontro e ho preso la decisione di farmi ricoverare per sostenere altri controlli che sono andati bene. Giovedì ho lasciato la clinica per fare accertamenti più approfonditi in un luogo specializzato in cui ho fornito le informazioni avute dai risultati dei primi studi. Come ogni mamma ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce. Soprattutto perché non avevo ancora avuto una diagnosi precisa. Purtroppo venerdì un giornalista ha detto che aveva conferma di una diagnosi (leucemia, ndr) che nemmeno io avevo avuto. Gli esami non avevano chiarito con esattazza la mia situazione e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dalle mie prime visite. I miei figli hanno sempre saputo tutto da me tranne stavolta, ho sempre parlato con loro e anche questa volta non avrei fatto eccezione”, ha scritto via social. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, sui social, sono impazienti di saperne di più.