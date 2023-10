Wanda Nara e la leucemia, parla l'amico: "Ecco come l'ha scoperto"

Kenny Palacios, migliore amico di Wanda Nara, ha rotto il silenzio sulle condizioni della showgirl, che ha recentemente confessato di avere la leucemia.

Wanda Nara e la malattia: parla l’amico

Wanda Nara ha recentemente confermato di aver scoperto di avere la leucemia e il suo migliore amico, Kenny Palacios, ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha svelato alcuni retroscena relativi ai momenti in cui la moglie di Mauro Icardi ha scoperto di essere affetta dalla malattia. “Lei aveva fatto un’analisi di routine prima di partire per l’Europa”, ha dichiarato, e ancora: “I risultati sono andati male ed è stata ricoverata. Aspettava altri apprifondimenti quando la notizia è stata divulgata, hanno fatto trapelare tutto dalla clinica. Zaira, la sorella di Wanda, l’ha scoperto mentre era in viaggio e così anche i suoi figli”.

Kenny Palacios ha inoltre confessato quanto la stessa Wanda Nara ha affermato rispetto ai suoi figli, su cui ha detto: “I bambini hanno il telefono, leggono Internet e hanno chiesto cosa stesse succedendo. Quando ho parlato con Wanda non aveva ancora una diagnosi precisa. Stava aspettando il risultato finale per dare un nome alla malattia. Se mi metto nei suoi panni penso che deve essere davvero brutto che qualcuno dica cosa ti stia succedendo senza saperlo del tutto”. Oggi la showgirl sta combattendo la sua malattia con l’aiuto della sua famiglia, e in tanti sperano di saperne presto di più sulle sue condizioni.