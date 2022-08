Wanda Nara ha tradito Icardi con un calciatore sposato: lo scoop

Wanda Nara avrebbe tradito Mauro Icardi con un famoso calciatore sposato.

Wanda Nara: il tradimento

Nei giorni scorsi sono circolati sui socail alcuni audio attribuiti a Wanda Nara e in cui la si sentiva ammettere di essere pronta a chiedere il divorzio a Mauro Icardi.

Il marito della manager e showgirl si era sbrigato a smentire la notizia ma, nelle ultime ore, sono emerse nuove indiscrezioni: Wanda Nara avrebbe chiesto il divorzio a Mauro Icardi dopo averlo tradito con un calciatore famoso, e per giunta sposato. Lucas Bertero, conduttore del programma “A la tarde”, ne è convinto. E nella sua trasmissione ha rivelato: “Wanda si sta già consolando, da tempo. Alcune fonti mi indicano che ha un flirt con un calciatore oltretutto sposato”.

Wanda Nara romperà il silenzio in merito alla vicenda? Le sue ultime foto in compagnia di Icardi la ritraggono durante le loro vacanze a Ibiza, e tra i due tutto sembrava scorrere liscio come l’olio.

I tradimenti

Alcuni mesi fa la coppia ha vissuto una terribile crisi quando Mauro Icardi ha tradito sua moglie con la modella Eugenia Suarez. La vicenda ha fatto il giro del mondo e ovviamente aveva suscitato anche una reazione da parte di Maxi Lopez, l’ex marito della modella che era stato proprio tradito da lei con Icardi.,