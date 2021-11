Wanda Nara, il tradimento di Icardi: l’indizio in un post sui social

Wanda Nara avrebbe avuto la prova definitiva del tradimento da parte di suo marito da un post sui social condiviso da Eugenia Suarez.

Oltre alle chat, i video e i messaggi che le sarebbero stati riportati da un investigatore privato da lei stessa assoldato – sembra – per spiare il marito Mauro Icardi, Wanda Nara – che ha da poco riaccettato il marito sotto lo stesso tetto coniugale – avrebbe avuto le prove del suo tradimento con Eugenia Suarez attraverso i social.

Wanda Nara: il tradimento

Con grande clamore Wanda Nara ha accettato di tornare insieme a Mauro Icardi, il marito e padre delle sue due figlie più piccole finito al centro della bufera per aver tradito la famosa showgirl nonché sua manager. A quanto pare le prove del suo tradimento sarebbero state numerose e Wanda Nara sarebbe riuscita a risalire al suo incontro con la top model Eugenia Suarez anche grazie ai social: si dà il caso infatti che lo scorso 25 settembre – mentre lei si trovava ad un evento a Milano in compagnia di sua sorella Zaira – la top model avrebbe pernottato in un hotel (come dimostrato da alcune sue stories via social) dove avrebbe – secondo indiscrezioni – invitato Icardi a raggiungerla.

Wanda Nara: l’addio e il ripensamento

Wanda Nara ha annunciato platealmente di aver rotto con Icardi attraverso i social, dove oltre ad aver insultato l’amante del marito ha postato la foto della sua stessa mano senza fede nuziale e ha scritto: “La preferisco senza anello”. Per giorni Icardi ha postato messaggi sui social dedicati alla showgirl che, alla fine, ha accettato una rappacificazione col marito. Non è chiaro se il ripensamento di Wanda Nara sia destinato a durare, quel che è certo è che la coppia ha da poco fatto ritorno in Italia in compagnia dei figli (mentre nei giorni scorsi, anche a causa della bufera scatenata dalla notizia del tradimento, sarebbero stati separati).

Wanda Nara: l’investigatore

Secondo indiscrezioni Wanda Nara avrebbe persino assoldato un investigatore privato, che l’avrebbe messa al corrente dei messaggi che suo marito e Eugenia Suarez si sarebbero scambiati in sua assenza. Per Wanda Nara si sarà trattato di un duro colpo visto che la sua unione con Icardi ha avuto inizio in seguito alla sua rottura con Maxi Lopez (l’ex marito che, a sua volta, l’ha accusata in passato di averla tradita).

La showgirl sembra aver accettato di tornare insieme al calciatore, ma in tanti tra i suoi fan si chiedono se la loro unione sia destinata a durare.