Wanda Nara infiamma i social: la foto in lingerie trasparente

Wanda Nara ha sedotto i fan dei social indossando della biancheria intima semitrasparente.

Wanda Nara è tornata a sedurre i suoi fan dei social e intanto le voci su una presunta crisi con suo marito Mauro Icardi si fanno sempre più insistenti.

Wanda Nara: la foto in lingerie

Wanda Nara si è mostrata più seducente che mai sui social: nella foto la moglie di Mauro Icardi è sdraiata sul letto e indossa della lingerie semi trasparente.

L’immagine ha presto fatto il pieno di like e in tanti tra i suoi fan l’hanno lodata per la sua bellezza prorompente.

Negli ultimi tempi sembra che le cose non vadano per il meglio per la manager e showgirl e per il marito calciatore. I due nell’ultimo anno sono stati investiti dallo scandalo relativo al tradimento di Icardi e da allora sembra che stiano cercando di riparare i cocci della loro unione.

Nonostante si vociferi che siano in procinto di divorziare, entrambi hanno smentito più volte la notizia.

Mauro Icardi: il tradimento

Era la fine del 2021 quando Wanda Nara ha scoperto sul telefono del marito alcuni messaggi da lui scambiati con la modella Eugenia Suarez.

A seguire la moglie del calciatore lo ha minacciato di divorziare attraverso i social, ma sembra che Icardi abbia fatto di tutto per cercare di farsi perdonare. La loro storia è destinata a durare? In tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più.