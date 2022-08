Wanda Nara inganna Instagram: l’escamotage anti censura non copre nulla

Wanda Nara inganna Instagram: lo scatto bollente, con tanto di X anti censura, lascia in bella vista il capezzolo.

Wanda Nara, in attesa di scoprire dove andrà a giocare il marito Mauro Icardi, ha pubblicato su Instagram uno scatto a dir poco bollente. La procuratrice sportiva ha ingannato Instagram, tanto che l’escamotage anti censura non copre nulla: il capezzolo è servito.

Wanda Nara inganna Instagram

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di Wanda Nara e della presunta crisi con il marito Mauro Icardi. I due sembravano vicini al divorzio, tanto che è stato diffuso un audio in cui si sentiva la procuratrice sportiva lamentarsi del calciatore. La coppia, però, ha liquidato il tutto come fake news. In attesa di sapere dove andrà a giocare Maurito, visto che la sua esperienza con il Paris Saint-Germain è giunta a conclusione, Wanda ha deciso di catturare l’attenzione dei fan con uno scatto a dir poco bollente.

La Nara ha usato un escamotage anti censura, ma il trucchetto è servito a poco: il capezzolo è visibilissimo.

Lo scatto bollente di Wanda Nara

Wanda è a Milano e, per ingannare la noia, si è scattata un selfie mentre è a letto. La procuratrice sportiva indossa un completo intimo completamente trasparente, sui toni del verde chiaro. L’inquadratura, neanche a dirlo, non è lasciata al caso. La posa è ammiccante e il primo piano è destinato al seno.

Per evitare la censura di Instagram, la Nara ha messo una specie di croce verde sul capezzolo. L’escamotage, però, non è servito a nulla perché è tutto visibilissimo.

Il capezzolo è servito e Instagram è stato ingannato

Il completo intimo sfoggiato da Wanda non lascia spazio all’immaginazione e anche la croce anti censura serve a ben poco. A lato della X disegnata a mano, si vede benissimo il capezzolo schiacciato sul letto.

I fan, specialmente i maschietti, hanno gradito l’ennesima immagine bollente firmata Nara.