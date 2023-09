Wanda Nara posa in lingerie a letto: Icardi risponde

Non è la prima volta che Wanda Nara si mostra sui social con mise sensuali o che la mostrano in piccoli gesti quotidiani. Nelle scorse ore la compagna del calciatore argentino Mauro Icardi ha condiviso uno scatto su Instagram nel quale appare a letto, con indosso una lingerie di pizzo nera. A questa ultima foto seguiti altri due scatti. In accompagnamento la showgirl e procuratrice ha scritto: “Le regine che mi piacciono dormono tutto il giorno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Wanda Nara si mostra in lingerie: la reazione di Icardi

Le foto scattate da Wanda Nara hanno attirato l’attenzione del compagno e attaccante argentino Mauro Icardi. Quest’ultimo, in modo telegrafico ha commentato con due semplici emoji a forma di palloncino. Appare dunque chiaro che tra moglie e marito la situazione possa essersi distesa, un segnale che non può che far ben sperare per il futuro della coppia.

“Io e Icardi siamo sempre stati una famiglia”

In una intervista rilasciata a Belve qualche mese fa, Wanda Nara aveva raccontato in che modo stava vivendo il legame con il compagno Mauro Icardi: “Lui è mio marito. Penso che saremo una famiglia per tutta la vita. Stiamo insieme? Sì sì. Non so se rimessi insieme. Siamo sempre stati una famiglia. Io sono sposata con Mauro da 10 anni, lui ne ha 29 quindi ha fatto praticamente tutta la vita con me. Una fortuna? Per me sì, per lui non lo so. Speriamo di stare insieme per tutta la vita”.