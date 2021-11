Wanda Nara rompe il silenzio: “Quando ho scoperto le chat di Icardi sono esplosa”

Wanda Nara ha per la prima volta confessato i retroscena del tradimento subìto da parte di suo marito Icardi.

Wanda Nara ha per la prima volta rotto il silenzio in merito a quanto accaduto tra lei e suo marito, Mauro Icardi, che l’avrebbe tradita con la modella Eugenia Suarez.

Wanda Nara: il tradimento di Icardi

Dopo annunci e ripensamenti, frecciatine e accuse pubbliche, Wanda Nara avrebbe rilasciato un’intervista all’amica giornalista Susana Giménez (che andrà in onda su Paramount Plus) dove avrebbe parlato per la prima volta del tradimento subìto da suo marito, Mauro Icardi, con la modella Eugenia Suarez.

nell’intervista Wanda Nara ha ripercorso gli istanti in cui avrebbe scoperto i messaggi della modella sul telefono del marito e ha confessato anche quale sarebbe stata la sua reazione:

“Eravamo in un maneggio, le ragazze andavano a cavallo e ho cercato una foto al telefono. Lì ho visto gli screenshot di una chat con una donna molto famosa che già conosci. Ho sempre controllato il cellulare di Mauro e non ho mai trovato nulla.

Ci siamo sempre mostrati tutto. Abbiamo fiducia l’uno dell’altro e ci raccontiamo tutto”, ha dichiarato, e ancora: “Sono una donna all’antica: per me un piccolo messaggio è il divorzio…Non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo, ve lo giuro sui miei cinque figli. Quando ho visto il messaggio, ho preso i miei cinque figli e sono salita sul primo aereo per l’Italia. I messaggi dicevano cose che una donna con i miei valori non avrebbe mai scritto e non mi aspettavo che Mauro non me lo dicesse.

Non avevamo mai avuto un problema del genere.”

Wanda Nara: il ripensamento

Dopo aver annunciato a mezzo social di voler chiudere con il marito (ha mostrato la sua mano senza fede nuziale e ha scritto “la preferisco senza”) Wanda avrebbe accettato le scuse del calciatore e sarebbe tornata sui propri passi, regalandogli un’altra chance:

“Mi ha detto che è stata una sciocchezza, che è stato l’errore della sua vita. Lui stesso mi ha detto che c’è stato un incontro e che non è stato niente ed è vero che non è successo niente.

Sì, sembra che lei sia venuta a Parigi. Quando è successo questo, sono esplosa, ho preso l’aereo e sono andata a casa mia in Italia. Mauro avrebbe divorziato al mio posto. Non è stato davvero niente se ci pensi, ma per me è stato molto a causa dei codici che abbiamo.”

Wanda Nara: il matrimonio

Almeno per il momento il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbe dunque salvo. La showgirl e manager del calciatore ha accettato le sue scuse e a quanto pare i due hanno ripreso a condurre la vita di sempre, smettendo in fretta di menzionare la modella Eugenia Suarez (che, nel frattempo, ha replicato contro i due attraverso i social).