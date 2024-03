Investimento strategico per incrementare la capacità produttiva del 30% e migliorare qualità e uniformità dei componenti.

Weerg, azienda leader nel servizio di manifattura online nell’ambito della stampa 3D online MJF, annuncia un importante upgrade nel suo parco macchine con l’introduzione delle nuove soluzioni HP Multi Jet Fusion 5600. Questo investimento strategico consente a Weerg di aumentare la capacità produttiva del 30%, ottimizzare le applicazioni per una produzione flessibile su vasta scala e migliorare la qualità dei componenti stampati in 3D, offrendo la migliore qualità allo stesso prezzo di sempre.

Weerg si conferma ancora una volta all’avanguardia nel settore della manifattura additiva, diventando la prima azienda in Italia e al mondo per numero di macchine HP Multi Jet Fusion 5600 installate. Questo aggiornamento tecnologico rappresenta un passo importante verso una maggiore efficienza produttiva e una migliore qualità dei componenti realizzati.

Le nuove soluzioni di stampa 3D HP Multi Jet Fusion 5600 consentono a Weerg di ottimizzare il processo produttivo, garantendo una maggiore uniformità del materiale e una sensazione al tatto migliorata sui pezzi finiti. Grazie a una migliore gestione della termocamera e del roller, gli strati vengono depositati in modo più compatto, assicurando una planarità e una resistenza superiori rispetto alle tecnologie precedenti.

Inoltre, l’introduzione di questi macchinari all’avanguardia apre nuove opportunità per Weerg nel campo della produzione on-demand. Pur mantenendo la sua vocazione per la prototipazione, l’azienda può ora offrire ai clienti una soluzione per la produzione in serie, rispondendo alla necessità di ridurre le scorte di magazzino e i costi di stoccaggio, minimizzando al contempo il rischio di invenduto.

“Continua anche nel 2024 il nostro percorso di innovazione. Automazione, interconnessione e nuove tecnologie si confermano la leva strategica per la definizione di modelli di business e di offerta in grado di rispondere in maniera tempestiva alle esigenze creative e di mercato dei nostri clienti,” ha dichiarato Matteo Rigamonti, Presidente e Fondatore di Weerg.

Questo importante investimento, unito al know-how e all’esperienza maturata nel corso degli anni, permette a Weerg di rafforzare ulteriormente la sua posizione di primo service italiano di manifattura online nell’ambito della stampa 3D. Offrendo soluzioni all’avanguardia e un’eccellente customer journey, Weerg si conferma un punto di riferimento in grado di adattarsi alle esigenze del mercato in continua evoluzione.

Per maggiori informazioni o per richiedere una consulenza, visitate il sito web di Weerg all’indirizzo www.weerg.com.