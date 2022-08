Non si ferma il numero di decessi a causa della West Nile (Febbre del Nilo Occidentale). Un uomo del Bresciano è morto dopo il suo ricovero.

La West Nile non da pace all’Italia e in Lombardia aumenta il numero di vittime. Nel Bresciano è morto il secondo caso accertato di questo virus.

West Nile, seconda vittima in Lombardia: morto un uomo nel Bresciano

Le generalità della vittima della Febbre del Nilo Occidentale non sono state rese note. Si sa solo che era stato ricoverato insieme ad altre 4 persone ed era di Cigole, in provincia di Brescia. Tra le persone ricoverate, oltre a ques’uomo deceduto, uno è grave e lotta tra la vita e la morte. In Lombardia il numero di casi certi è, al momento, undici.

I numeri della Febbre del Nilo Occidentale in Italia

I numeri della West Nile crescono sempre di più e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha rilevato che vi sono 50 morti in più rispetto a sette giorni fa. L’incremento è del 53%. I casi registrati sono 144. Le vittime dell’ultima settimana, compreso l’uomo di Cigole deceduto oggi, sono 4. La regione in testa alla classifica di morti e contagiati è il Veneto.